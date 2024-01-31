08.06.2023

Кроме того, ООО "Верагодна" представляет в большом объеме навесное оборудование для телескопических погрузчиков компании Forker, разбрасыватели минеральных удобрений и навесные опрыскиватели турецких производителей, соответственно, Axano и Badilli, которые довольно быстро завоевали популярность у белорусских аграриев.











Представлены и собственные разработки компании, в частности, скреперные установки. Предлагается система навозоудаления ВР-017 для автоматического удаления твердых и жидких фракций навоза при беспривязном содержании скота. "Верагодна" полностью поставляет весь комплект и оказывает техническое обслуживание.













ООО "Верагодна" демонстрирует на выставке "Белагро-2023" разнообразную технику и оборудование, которое может найти применение, как на крупных фермах, так и в мелких хозяйствах.Как отметил специалист компании, для выставки была выбрана преимущественно так продукция, где "Верагодна" может предложить лучшую цену по сравнению с конкурентами либо какой-то эксклюзив.Одним из самых интересных объектов экспозиции стал испанский кормоподталкиватель Elmega-8850. Он очень компактен и прост в управлении. Американский мотор Briggs & Stratton работает на бензине AИ-92 и выдает мощность 11 л. с. В конструкции машины применена горячеоцинкованная и нержавеющая сталь. Elmega-8850 легко подталкивает корм, перемешивает его и аэрирует, что способствует улучшению его вкуса и качества.Также интерес у гостей вызывают автоматические поилки с подогревом, рассчитанные, в зависимости от размера, на стада до 500 голов. Теплоизоляционные показатели позволяют эксплуатировать поилку при температуре до -45˚С.