01.06.2017

"Белкоммунмаш" рассчитывает выиграть конкурс на поставку в Белград около 60 электробусов. В столицу Сербии уже поставлен один электробус для опытной эксплуатации, по итогам которой будет рассматриваться вопрос о поставке крупной партии белорусской городской техники."Главные наши конкуренты - компании из КНР. Китайские электробусы также проходят опытную эксплуатацию в Белграде. Победитель будет определен по итогам конкурса", - сообщил председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук. По его словам, электробусы "Белкоммунмаша" - предпочтительнее по цене, а их качественные характеристики будут продемонстрированы в ходе опытной эксплуатации.В программе Дней Минска в Белграде, которые пройдут 5-7 июня, - представление электробусов белорусского производства. "Общественный транспорт Белграда нуждается в обновлении, - отметил Николай Рогащук. - В настоящее время весь троллейбусный парк столицы Сербии (около 90 штук) - производства "Белкоммунмаша". Поставки были осуществлены около 5 лет назад".Николай Рогащук проинформировал, что "Белкоммунмаш" активно участвует в тендерах на поставку своей продукции (в Санкт-Петербурге, Одессе, других городах и регионах). Он назвал перспективным украинский рынок для экспорта машин белорусского производства.