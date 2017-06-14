02.05.2017

Благодаря банкам Беларуси покупка авто перестала быть проблемой для многих. Но не все финансовые учреждения предлагают действительно выгодные условия для своих клиентов. Если хотите, чтобы приобретение происходило на выгодных условиях, следует изучить несколько правил, позволяющих правильно оценить ситуацию и принять решение.

Правило № 1: уделите внимание выбору банка и кредитной программы

Получить кредиты на машину в банках Минска можно на разный срок. Автокредит в банках Беларуси может быть выдан на срок до 60 месяцев. Чем больше время выплат, тем крупнее сумма, которую вы выложите в итоге. При выборе банка обратите внимание на:

рейтинг компании,

процентные ставки,

условия договора.

Купить авто можно не только с использованием денег, выданных в рамках программы автокредитования. Если сумма небольшая, а использовать в качестве залога машину не хочется, можете взять обычный потребительский кредит.

Правило № 2: изучите необходимый пакет документов.

Чем больше требуется официальных бумаг, тем выгоднее предложения от банков. Сложнее всего найти выгодное предложение, если нет поручителей, справок и доходах и залогового имущества. Этот вариант подходит часто и людям с плохой кредитной историей. Но процентная ставка в таком случае может быть увеличена на несколько пунктов, чтобы защитить финансовое учреждение от рисков.

Снизить процентную ставку можно, собрав полный пакет документов, в том числе справку с работы о зарплате. Если вы можете стать участником государственных программ, потратьте свое время на сбор доказательств. На сайте банки бел возьмете кредит на автомобиль в банках Минска, произведете предварительные расчеты в зависимости от выбранного банка и ваших возможностей.

Правило № 3: Уделите внимание автострахованию

Автокредитование в большинстве случаев залоговая операция. Автомобиль до полного погашения суммы остается залогом. Если человек не выполняет обязательства, авто изымается и продается для погашения долга. Но даже если вы исправно платите, вам предложат застраховать транспортное средство. Изучите, по какой программе будет оформлена страховка. Есть программы, которые дают преимущества не только банку, но и владельцу. Помните, что вы можете сами выбрать компанию, которая предложит услуги автострахования.

Правило № 4: Внимательно изучайте договор на кредит и страхование

При оформлении страховки обратите внимание на:

размер страховой премии,

все указанные суммы,

необходимость заключать договор страхования жизни и здоровья.

Чаще всего плата по страховке включена в кредитный договор. Для многих это очень удобно, поскольку не нужно дополнительно помнить о взносах. Уточните по договору, как распределяются выплаты между банком и человеком, оформившим кредит при наступлении страхового случая.

Правило № 5: Перед обращением в банк используйте калькулятор онлайн.

Такая услуга позволяет заранее произвести расчеты с учетом разных показателей. Конечно, указанная сумма не является конечной. Но помогает принять правильное решение относительно вопроса выбора банка и программы. Кредитный калькулятор есть на сайте https://bankibel.by/kredity/kalkulyator. Вы можете выбрать не только банк с учетом суммы, но и со сроком рассмотрения заявки и возможности ее оформления в формате онлайн.