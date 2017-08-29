10.06.2017

На открытой площадке «Белагро-2017» в ТЛЦ «Глобус-Парк» Минский автомобильный завод представил широкий спектр автотехники для агропромышленного комплекса.Автомобиль-самосвал с боковой разгрузкой МАЗ-6501С5-525, предназначенный для перевозки различных сыпучих сельскохозяйственных грузов. Автомобиль оснащен двигателем ЯМЗ-53603 мощностью 330 л. с. Объем кузова составляет 22 куб. м. Данный автомобиль позволяет передвигаться по дорогам общего пользования без получения специального разрешения по весовым параметрам.Самосвальный автопоезд в составе автомобиля-самосвала с трехсторонней разгрузкой МАЗ-5550В5-4420-021 и прицепа МАЗ-857100-4012 – предназначен для перевозки различных сыпучих сельскохозяйственных грузов. Автомобиль оснащен 310-сильным двигателем ЯМЗ-536.10.Автомобиль-самосвал с боковой разгрузкой МАЗ-6501С9-8526, предназначенный для перевозки различных сыпучих грузов оснащен двигателем ЯМЗ-653.10 (420 л. с.) (Евро-5). Объем кузова – 33 куб. м.Самосвальный автопоезд в составе автомобиля-самосвала с задней разгрузкой МАЗ-5516W4-425-010 и прицепа-самосвала с двухсторонней боковой разгрузкой МАЗ-857100-010, предназначенный для перевозки различных сыпучих и сельскохозяйственных грузов.Автомобиль-офис на шасси МАЗ-631223 (6х4) с двигателем, работающим на природном газе, предназначен для использования во время выставочных мероприятий для обеспечения комфортных условий при проведении переговоров. Автомобиль – офис создан совместно с Заводом автомобильных прицепов ООО «МАЗ-Купава». Кузов офиса выполнен из сэндвич-панелей. Офис разделен на три отсека: просторное переговорное помещение, компактный кухонный блок и биотуалет. В автономном офисе смогут комфортно разместиться 8 человек. Есть стол для переговоров и удобный угловой диван. Организовано рабочее место, которое позволяет проводить презентации, предусмотрена трансляция на телевизор. Кухонный блок оснащен всем необходимым: есть рабочая зона, раковина, газовая плита, холодильник, кофемашина. В отделке офиса использовались пластик, экокожа, замша. Потолок - натяжной. Покрытие пола – полиуретановая заливка, алюминиевый рифленый лист.Автоцистерна изотермическая АЦИП-12М (объемом 12 м3) на шасси МАЗ-631219-8425-012, предназначенная для транспортировки пищевых жидкостей (воды, молока и др.)Автопоезд в составе седельного тягача МАЗ-5440Е9 и полуприцепа производства МАЗ-Купава МАЗ-939912 с двигателем OM 501LA.V/5 мощностью 435 л. с. и коробкой передач ZF.Премьерами выставки стали автобус МАЗ 257 и автокран «ZMC-25» ( результат сотрудничества ОАО «МАЗ» и компании Zoomlion).Автобус МАЗ 257 предназначен для сельских школ. Школьный автобус получил рамное шасси от среднетоннажного грузовика. Высокий клиренс и рессорная подвеска позволяют свободно ездить по грунтовым дорогам. Школьный спецавтобус оборудован современным двигателем экологического класса Евро-5. Для большей надежности встроена система ограничения скорости, которая не позволит разогнать транспорт свыше 60 км/ч. Спецавтобус также получил удлиненный салон на 28 пассажиров. Внутреннее пространство разделено на места для учителей и школьников, причем сиденья для детей оснащены четырехточечными ремнями безопасности. Над креслами организованы багажные полки для школьных рюкзаков, а для первоклашек предусмотрена выдвижная дополнительная ступенька. Инженеры также установили в автобусе внешнюю громкую связь и мультимедийные системы, чтобы можно было развлечь детей в дороге.Автокран ZMC-25 (КС-55727Z-1), предназначенный для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах грузоподъемностью 25 т. Он может использоваться для перемещения любых предметов – от контейнеров до негабаритных строительных грузов. От аналогов автокран отличается стрелой овоидного сечения длиной 33 метра, которая обеспечивает оптимальное распределение напряжения. Это делает машину более устойчивой и надежной. Дополнительное преимущество – одно из лучших шасси в СНГ производства Минского автозавода.