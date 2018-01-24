Рыбокомбинат «Любань» планирует выпускать консервы 15 видов
24.01.2018
ОАО "Рыбокомбинат "Любань" планирует до конца 2018 года освоить выпуск 15 наименований рыбных консервов. Об этом сообщил директор предприятия Валерий Гормаш.
Рыбокомбинат начал промышленное производство рыбных консервов осенью прошлого года. Сейчас в новом цехе работает одна линия, вскоре будет функционировать вторая. Дополнительно на предприятии создадут новые рабочие места. Персонал, который будет здесь трудиться, проходит обучение. С запуском второй линии увеличится объем производства консервов с нынешних 8 тыс. до 12 тыс. банок в смену.
"Выпускаются два вида консервов: карп и толстолобик с добавлением масла, - отметил Валерий Гормаш. - К июню к этим консервам добавится белый амур с добавлением масла. Кроме того, появятся все эти рыбы в желе, в собственном соку. Еще одним видом продукции станет щука с добавлением масла. К концу года предполагается выпускать карпа, толстолобика, белого амура, щуку и сома в томате". Таким образом, рыбокомбинат освоит выпуск 15 наименований различных видов консервов.
По словам руководителя, в Беларуси консервы из прудовой рыбы поставляют на рынок три предприятия. Себестоимость продукции "Любани" ниже, так как этот рыбокомбинат располагает собственным сырьем, объемы производства которого растут. Так, в 2017 году получено около 1,5 тыс. т рыбы, в 2016 - 1,1 тыс. т.
Разработку рецептур, технических условий (ТУ), ГОСТов для рыбных консервов "Любани" ведут ученые Национальной академии наук. В сотрудничестве с ними также проходит работа над брендом "Карп по-любански". Что касается реализации продукции, на первом этапе сбыт консервов осуществляется в системе потребительской кооперации Любанского района, а также частными торговыми организациями. Начались поставки консервов рыбокомбината в систему потребкооперации Узденского района, в Могилевскую и Гомельскую области. Прорабатываются вопросы выхода на российский рынок. По словам Валерия Гормаша, интерес к продукции рыбокомбината проявляют партнеры из Подмосковья. Кроме того, они готовы поставлять в Любань замороженную морскую рыбу и другое рыбное сырье для производства консервов. Их инициативы изучаются.
Инвестиционный проект строительства цеха по производству рыбных консервов в "Любани" реализуется с 2012 года. Новый цех предполагалось ввести в строй еще в 2015 году, но поставленное первоначально технологическое оборудование не соответствовало проектному заданию и оказалось непригодно для переработки прудовой рыбы семейства карповых. Запуск производства был сорван. Поставщика оборудования, которым являлась одна из российских компаний, впоследствии удалось убедить в необходимости его замены, однако много времени было упущено. Лишь в начале марта 2017 года нужное оборудование поступило на рыбокомбинат.
Основными видами деятельности ОАО "Рыбокомбинат "Любань" являются рыбоводство и рыболовство. Предприятие располагает 49 прудами общей площадью более 2 тыс. га. Основными видами выращиваемой рыбы являются карп, белый амур, толстолобик, щука, сом.
БЕЛТА
Рыбокомбинат начал промышленное производство рыбных консервов осенью прошлого года. Сейчас в новом цехе работает одна линия, вскоре будет функционировать вторая. Дополнительно на предприятии создадут новые рабочие места. Персонал, который будет здесь трудиться, проходит обучение. С запуском второй линии увеличится объем производства консервов с нынешних 8 тыс. до 12 тыс. банок в смену.
"Выпускаются два вида консервов: карп и толстолобик с добавлением масла, - отметил Валерий Гормаш. - К июню к этим консервам добавится белый амур с добавлением масла. Кроме того, появятся все эти рыбы в желе, в собственном соку. Еще одним видом продукции станет щука с добавлением масла. К концу года предполагается выпускать карпа, толстолобика, белого амура, щуку и сома в томате". Таким образом, рыбокомбинат освоит выпуск 15 наименований различных видов консервов.
По словам руководителя, в Беларуси консервы из прудовой рыбы поставляют на рынок три предприятия. Себестоимость продукции "Любани" ниже, так как этот рыбокомбинат располагает собственным сырьем, объемы производства которого растут. Так, в 2017 году получено около 1,5 тыс. т рыбы, в 2016 - 1,1 тыс. т.
Разработку рецептур, технических условий (ТУ), ГОСТов для рыбных консервов "Любани" ведут ученые Национальной академии наук. В сотрудничестве с ними также проходит работа над брендом "Карп по-любански". Что касается реализации продукции, на первом этапе сбыт консервов осуществляется в системе потребительской кооперации Любанского района, а также частными торговыми организациями. Начались поставки консервов рыбокомбината в систему потребкооперации Узденского района, в Могилевскую и Гомельскую области. Прорабатываются вопросы выхода на российский рынок. По словам Валерия Гормаша, интерес к продукции рыбокомбината проявляют партнеры из Подмосковья. Кроме того, они готовы поставлять в Любань замороженную морскую рыбу и другое рыбное сырье для производства консервов. Их инициативы изучаются.
Инвестиционный проект строительства цеха по производству рыбных консервов в "Любани" реализуется с 2012 года. Новый цех предполагалось ввести в строй еще в 2015 году, но поставленное первоначально технологическое оборудование не соответствовало проектному заданию и оказалось непригодно для переработки прудовой рыбы семейства карповых. Запуск производства был сорван. Поставщика оборудования, которым являлась одна из российских компаний, впоследствии удалось убедить в необходимости его замены, однако много времени было упущено. Лишь в начале марта 2017 года нужное оборудование поступило на рыбокомбинат.
Основными видами деятельности ОАО "Рыбокомбинат "Любань" являются рыбоводство и рыболовство. Предприятие располагает 49 прудами общей площадью более 2 тыс. га. Основными видами выращиваемой рыбы являются карп, белый амур, толстолобик, щука, сом.
БЕЛТА
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